Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cerablus
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kırsalında araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Bombalı terör saldırısında araç içindeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.
Saldırıda, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.