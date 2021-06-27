Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
El Bab
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerden kurtarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.