Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 27.06.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü

El Bab

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor
'Alerjisi olanlar Kovid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilir'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü

Tel Abyad halkı, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimleri hedef almasını protesto etti

Merapi Yanardağı'nda haziran ayında ikinci kez patlama meydana geldi

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor
YPG/PKK ve Esed rejimi zindanlarında 4,5 yıl tutuklu kalan Halepli Mudlic: Kanalizasyon çukurunda işkence yapıyorlardı

YPG/PKK ve Esed rejimi zindanlarında 4,5 yıl tutuklu kalan Halepli Mudlic: Kanalizasyon çukurunda işkence yapıyorlardı