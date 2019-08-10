Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Eşref Musa,Levent Tok   | 10.08.2019
Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İdlib

Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Azez'de terör operasyonu

Suriye'nin kuzeyinde iki patlama: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü
Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3 ölü, 20 yaralı
Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırılar: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırılar: 2 ölü