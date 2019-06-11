Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.
Mardin
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekinlere sıçradı.
Nusaybin sınırına uzak bir bölgede Kamışlı'nın güney tarafından meydana gelen yangına, bölgede yaşayan halk müdahale etti.
Yaklaşık iki saat süren yangının şehrin güneyine doğru ilerlediği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.