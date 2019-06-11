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Dünya

Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Mehmet Arif Altunkaynak   | 11.06.2019
Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekinlere sıçradı.

Nusaybin sınırına uzak bir bölgede Kamışlı'nın güney tarafından meydana gelen yangına, bölgede yaşayan halk müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren yangının şehrin güneyine doğru ilerlediği görüldü.

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