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Dünya

Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Zir beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 29.07.2019
Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü

Ankara

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline düzenlediği hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları gece geç saatlerde Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Zir beldesinde, tarlada çalışan çiftçileri "DEAŞ üyesi oldukları" şüphesiyle hedef aldı.

Saldırı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK 13 sivili öldürmüştü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 16 Temmuz'da da Deyrizor'da bir DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmek için düzenledikleri operasyonda 13 sivili öldürmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta yayımladığı raporunda, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Eylül 2014'teki müdahalesinden 20 Mart 2019'a kadarki sürede 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti.

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