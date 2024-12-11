Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi.
Şam
Esed'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, tünel kompleksi bulundu.
Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.
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