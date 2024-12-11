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Dünya

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi.

11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Şam

Esed'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, tünel kompleksi bulundu.

Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.

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