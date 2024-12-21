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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Kızılay'ı Şam Delegasyonu açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Arap Kızılay'ı (SARC) Genel Merkezi'nde Türk Kızılay Şam Delegasyonu açıldı.

Irmak Akcan, Ömer Koparan  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Kızılay'ı Şam Delegasyonu açıldı Fotoğraf: Nur Ziadeh/AA

Ankara

Türkiye'nin ikinci yabancı misyonu olan Türk Kızılay Şam Delegasyonu'nun açılışı törenine, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Suriye Kızılay Başkanı Muhammed Hazım, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve beraberindeki heyet katıldı.

Yılmaz ve Hazım'ın kurdele kesmesi ve protokol imzalanmasının ardından Suriye Kızılay'ı binasında Türk Kızılay Şam Delegasyonu açıldı.

Açılış töreni sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı.

Protokol ve ofis açılışı sonrası Yılmaz ve Hazım, Şam'ın Berze bölgesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak üzere yola çıktı.

Yılmaz, göreve yeni getirilen Hazım'a plaket hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Hazım ile daha önce İdlib'de insani yardım alanında çalıştıklarını belirten Yılmaz, meslektaşının Suriye Kızılay Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Delegasyon ofisinin açılmasıyla hem ihtiyaç tespitinin yapılması hem de hizmetlerin koordinasyonu anlamında bölgede bir ekip bırakmanın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Her ülkenin Kızılay'ı, kendi ülkesinin içinde diğer Kızılaylarla beraber çalışarak insani yardım alanında çok ciddi bir güç kazanmış olur." dedi.

Yılmaz, "Biz burada iki Kızılay başkanı bir araya gelerek bu toparlanmaya hızlı bir şekilde katkı sağlamak adına, insani yardım adına ne yapmamız gerekiyorsa, karşılıklı işbirliği yapacağımızın sözünü vermiş olduk." ifadesini kullandı.

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