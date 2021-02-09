Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.
Bab
Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.