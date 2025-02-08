Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı engellendi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesiyle bir felaketin önüne geçildi.
Bab
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde yerel emniyet güçleri, tarihi camilerden Cami Kebir yanına park edilen bir araçtan şüphelendi.
Ekipler, aracı çok sayıda sivilin bulunduğu bölgeden kontrollü şekilde güvenli bir alana aldı.
Aracın, içinde 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayın bulunduğu, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlendi.
Emniyet güçleri, araca yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarını boşalttı.
Araç, bomba imha ekiplerince patlatıldı.
Yerel güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenen saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bab, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.