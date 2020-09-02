Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,083.91
Altın
1,943.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 örgüt üyesi tutuklandı.

Ömer Koparan   | 02.09.2020
Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları

Azez

Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı DEAŞ hücresine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzenek, 4 bin 650 fünye, 22,56 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş 8 kilogramlık bir EYP, 5 el bombası, 4 kalaşnikof tüfek, çeşitli markalarda 7 tabanca, 62 susturucu, çok sayıda mühimmat, 29 dürbün ile bir miktar esrar ve amfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi, çıkarıldıkları Azez adli makamlarınca tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi

Benzer haberler

Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları

Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları

YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu

Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın yükselişi

Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın yükselişi
Suriye'de alıkonulanların yaklaşık 100 bininden haber alınamıyor

Suriye'de alıkonulanların yaklaşık 100 bininden haber alınamıyor
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı