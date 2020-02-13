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Dünya

Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yoğun kar yağışı bölgede yaşayan on binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 13.02.2020
Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu

Azez

Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede yaşayan on binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiledi. ( Ömer Koparan - Anadolu Ajansı )

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçesi yıllar sonra yağan kara teslim oldu. İlçedeki AA ekipleri, beyaz örtüye bürünen kent merkezini havadan "drone" ile görüntüledi.

İlçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bunu fırsat bilen çocuklar da karın tadını doyasıya eğlenerek çıkardı.

                    

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı, bazı çadırların zarar görmesine neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu ilçede bazı köylere ulaşımda zorluk yaşanıyor.



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