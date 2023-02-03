Suriye'nin Afrin ilçesinde terör saldırısı önlendi
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği imha edilerek terör saldırısı engellendi.
Afrin
Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki Raco Caddesi'nde, üzerinde bomba düzeneği bulunan park halindeki motosiklet, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerince tespit edildi.
Bomba imha uzmanları olay yerine intikal ederek bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.
Böylece ilçe merkezindeki işlek caddede bombalı terör saldırısı güvenlik güçlerince engellenmiş oldu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.