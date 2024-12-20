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Dünya

Suriyeliler Emevi Meydanı'ndaki kutlamalara devam etti

20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Suriyeliler Emevi Meydanı'ndaki kutlamalara devam etti

Şam

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, kutlamalara devam etti.

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