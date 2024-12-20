Şam
Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, kutlamalara devam etti.
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Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Suriyeliler Emevi Meydanı'ndaki kutlamalara devam etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 20, 2024
AA Muhabiri Enes Canlı, detayları bölgeden aktardı https://t.co/OfYyC9bnZG pic.twitter.com/tbiILdERXz