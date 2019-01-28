Suriyeli kadınlar yetimlerine dokumacılıkla bakıyor

İDLİB

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybeden 20 Suriyeli kadın, kendi çabalarıyla açtıkları atölyede, içinde Osmanlı sancağının da olduğu ürünler dokuyor.

İdlib’de hayırseverlerin desteğiyle dokuma tezgahı temin eden Suriyeli yetim anneleri, önce dokuma eğitimi aldılar, sonra üretime başladılar.

Osmanlı sancağı dikkati çekiyor

Dokuma ürünler, verilen siparişlere göre özel olarak tasarlanıp üretiliyor. Ürünlerin içinde Osmanlı sancağı ve kilimler de yer alıyor.

Anneler, elde ettikleri gelir sayesinde çocuklarının ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Atölyenin sorumlusu 3 çocuk annesi Um Hasan Lazkani, Suriye’de kendisi gibi eşini kaybeden kadınlarla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Lazkani, ''Ülkemizde iç savaş başladığında eşim ve çocuklarımla birlikte Lazkiye kırsalındaydık. Suriye rejiminin düzenlediği bombardımanda eşimi kaybettim. Daha sonra 3 çocuğumla birlikte İdlib’e yerleştim." dedi.

Burada kiralık bir evde oturduğunu anlatan Lazkani, "Burada ürettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Atölye açılmadan önce bizlere ve çocuklarımıza uzun süre Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı gıda, barınma ve nakdi yardım yaptı. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise çocuklarımızla birlikte geçimimizi sağlayabileceğimiz bir işimiz var. Bunun için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

"Buradan elde ettiğim gelirle evimi geçindirmeye çalışıyorum"

Dokuma atölyesinde çalışan yetim annelerinden Halepli Faten Kurabi de şöyle konuştu:

"Eşim Suriye rejimi ile ÖSO arasındaki çatışmalarda hayatını kaybetti. Halep’te kuşatma altında kaldık. Daha sonra İdlib’e tahliye edildik. İdlib’de annem ve çocuklarımla kiralık bir evde oturuyorum. Uzun süre yardımlarla ayakta kalmaya çalıştık. Daha sonra benim durumumda olan başka kadınlarla da bir araya gelerek bu atölyede çalışmaya başladık. Buradan elde ettiğim gelirle evimi geçindirmeye çalışıyorum. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun."

Muhabir: Burak Karacaoğlu,Eşref Musa