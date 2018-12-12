Suriyeli askeri muhaliflerden yerli zırhlı araç

İDLİB

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine karşı savaşan askeri muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki Cobra tipi zırhlı askeri aracın benzerini yaptı.

Askeri muhalifler, TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığını gördüğü askeri zırhlı araçtan esinlenerek benzerini üretmek istedi.

Birkaç ay sonunda yerli imkanlarla geliştirilen zırhlı araç, cephe hatları arasında savaşçı taşıma ve takviye birlik ulaştırma gibi amaçlarla kullanılıyor.

Yüksek manevra kabiliyeti, zırhlı yapısı ve gözetleme sistemi, araca işlevsellik kazandırıyor. Zırhlı aracın, askeri birliklerin meskun mahal ve kırsal alanlardaki operasyonlarında her türlü iklim, bölge ve arazi şartlarında kullanılması planlanıyor.

Suriyeli askeri muhaliflerden Nureddin Zengi Hareketi sözcüsü Abdülrezzak Abdüsselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarla aralarındaki askeri ekipman farklarını gidermek için böyle bir araç yaptıklarını söyledi.

"Olası operasyonlara karşı hazır olduğumuzun bir göstergesi"

Abdüsselam, "Rejim ve İran güçleri son dönemde İdlib çevresindeki cephe hatlarına askeri yığınak yapıyor. Zırhlı araç buna karşı atılmış bir adımdır. Rejim ve destekçilerinin bölgeye olası operasyonuna karşı hazır olduğumuzu gösteren nitelikli bir çalışmadır." dedi.

Türk askerinin operasyonlarda kullandığı Cobra tibi zırhlı aracın etkisini gördüklerini belirten Abdüsselam, "Biz de o aracın özelliklerinden ve manevra kabiliyetinden faydalanmak istedik." şeklinde konuştu.

Aynı grubun tanklar birliği komutanı Muhammed Mustafa da tank ve zırhlı araç geliştirme programı kapsamında çok sayıda zırhlı araç tasarladıklarını söyledi.

"İlk deneyimlerimiz zordu çünkü imkanlar kısıtlıydı"

Mustafa, "Tasarımlarımız arasında en ideal şekli Türk Cobrasına benzeyen modelin olduğunu tespit ettik. Çok fonksiyonlu, iyi performanslı bir aracı yerel imkanlarla ürettik. İlk deneyimlerimiz zordu çünkü imkanlar kısıtlıydı." dedi.

Aracın, içindeki savaşçıların kurşunlardan etkilenmemesi için içeriden ve dışarıdan çift kat zırhla donatıldığını ifade eden Mustafa, şunları kaydetti:

"Şöför ile ağır silah kullanıcısının yanı sıra sekiz asker taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca orta menzilli otomatik iki silahla araçtan 2 kilometre uzağa ateş edebilme gücü var. Araç 5 tekerlekli ve patlak yol alabilen lastiklerle fren sistemi ve kamuflaj gibi standart özelliklere sahip."

Muhabir: Eşref Musa,Levent Tok-Burak Karacaoğlu