Suriye'deki İran destekli gruplar 'sivilleşerek' ABD'den gizleniyor
ABD ile son günlerde karşılıklı askeri tehditler savuran İran ordusu, Suriye'deki askeri noktalarını, silahlı unsurlarını sivil yerleşimlerdeki evlere yerleştirerek gizlemeye çalışıyor.
Ankara
Deyrizor'daki güvenilir kaynaklar, ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesinin ardından Suriye sahasında hedef olmaktan endişe eden İran komutasındaki güçlerde büyük bir hareketlenme başladığını bildirdi.
Kaynakların verdiği bilgiye göre, Deyrizor'un Fırat Nehri'nin batısında kalan kısmında konuşlu İran destekli terörist gruplar, son 2 gündür gizlenme çabasına girdi.
Gruplar, Abukemal ve Meyadin ilçelerinde toplu bulundukları karargah ve daha küçük ölçekteki askeri noktaların çoğunu boşalttı. Sivil yerleşimlerdeki evlere konuşlanan silahlı unsurlar, gerekmedikçe bir araya gelmiyor.
Diğer taraftan, Deyrizor'u ikiye ayıran Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan ABD askerleri de yeni geçici kontrol noktaları kurup devriyeleri artırarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
ABD 52 hedef belirledi
ABD, önceki gün de Bağdat’ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoyda hava saldırısıyla 6 kişiyi öldürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıklamıştı.
Deyrizor İran destekli grupların işgalinde
Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.
Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.