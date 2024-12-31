Dolar
35.37
Euro
36.82
Altın
2,610.65
ETH/USDT
3,410.70
BTC/USDT
94,782.00
BIST 100
9,896.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi.

Ethem Emre Özcan, Enes Canlı, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

Şam

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığına Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Heyet Tahrir Şam'da da daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yılbaşı dolayısıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı
MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım

Benzer haberler

Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

Esed'in Suriye'deki iç savaşı bastırmak için kullandığı pek çok isim yaptırım listelerinde yer alıyor

"Orta Doğu Ahengi": Bölge için ne planlanıyor?

Suriyeli hakim, devrik lider Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor

Suriyeli hakim, devrik lider Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor
Suriye'deki Alevi toplumunun önderlerinden Raci Nasır, devrik rejimin tüm kesimlere zulmettiğini belirtti

Suriye'deki Alevi toplumunun önderlerinden Raci Nasır, devrik rejimin tüm kesimlere zulmettiğini belirtti
Suriye'de devrik rejimin hapishanelerinde işkence görmüş Kattan, tanık olduğu zulmü AA'ya anlattı

Suriye'de devrik rejimin hapishanelerinde işkence görmüş Kattan, tanık olduğu zulmü AA'ya anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet