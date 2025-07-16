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Dünya

Suriye'de, İsrail'in hava saldırıları protesto edildi

Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce kişi, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.

Şilan Turp, Ömer Koparan  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Suriye'de, İsrail'in hava saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Tamam Jerbi/AA

Ankara

İsrail savaş uçaklarının Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan saldırılarının ardından binlerce kişi, başkent Şam'daki Halid bin Velid kavşağında toplandı.

Göstericiler, İsrail'in Suriye topraklarında düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

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AA muhabirine açıklamada bulunan göstericilerden Eymen Serhan, "Suriye'nin şu ana kadar yaşadıkları yeter. İran geldi, yıktı ve gitti. Şimdi İsrail gelecek ve o da mı yıkacak? Suriye zaten yıkılmış durumda." dedi.

Ülkesinin 14 yıldır savaş içinde olduğunu ve artık yorulduklarını belirten Serhan, "Suriyeliler olarak biriz ve tek ülkeyiz. Sadece güven içerisinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Heya Hicazi isimli gösterici de hükümetin yanında olduklarını göstermek amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayarak, "dış güçlerin Suriye'nin haklarına karışmamasını istediklerini" belirtti.

Ahmet Muhammed adlı bir diğer gösterici ise "İsrail neden Suriye'nin içişlerine dahil oluyor? Süveyda ve halkı, Suriye'dir." diye konuştu.

Muhammed, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bu saldırıların durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Bu arada, Hama, Humus ve Halep kentlerinde de İsrail'in hava saldırılarını protesto eden gösteriler düzenlendi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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