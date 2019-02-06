Suriye'de Heccin'den kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Heccin ilçesindeki çatışmalardan kaçan ve bölgede kalan sivillerin durumundan endişe duyulduğuna dikkat çekildi.
Geçen aralık ayından beri Heccin'den 25 bin fazla kişinin kaçarak Haseke'deki El Hol Kampı'na geldiği belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan beri kampa 10 bin kişinin ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Heccin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü."' denildi.
Muhabir: Betül Yürük