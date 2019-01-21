Suriye'de ABD-YPG/PKK unsurlarına saldırı

Suriye'nin Haseke ilinde, ABD askerleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bombalı saldırıda bir ABD askeri ağır yaralandı.

ŞEDDADİ/ANKARA

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.

ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı.

Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü.

Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.