Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
104,471.20
Altın
1,324.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de 5 İran askerinin cesedi bulundu

Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 27.02.2019
Suriye'de 5 İran askerinin cesedi bulundu

İstanbul

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kimlikleri belirlenen askerlerin Tahran eyaletinden Said Ensari ve Meysem Nazari, Kazvin'den Hamid Muhammed Rızayi, Simnan'dan Muhammed Kanberiyan'ın ve Mazendaran eyaletinden Seyit Cevad Esedi olduğu belirtilirken cenaze törenlerinin haftaya düzenleneceği kaydedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

'Anzakları Suriye'ye getirmek 1. Dünya Savaşı'na dönmektir'

'Anzakları Suriye'ye getirmek 1. Dünya Savaşı'na dönmektir'

'Ateşkes Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

Fransa DEAŞ'lı teröristleri ülkeye almayacak

Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı uyarısı

Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı uyarısı
'Rejim bölgesine dönmek istemiyoruz'

'Rejim bölgesine dönmek istemiyoruz'
Afrin'de terör saldırısı engellendi

Afrin'de terör saldırısı engellendi