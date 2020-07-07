Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.