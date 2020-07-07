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Dünya

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 07.07.2020
Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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