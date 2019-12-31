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Dünya

Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürüldü

Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si çocuk, 747'si kadın, toplam 3 bin 364 sivil öldürüldü.

Adham Kako   | 31.12.2019
Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürüldü

Ankara
Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si çocuk, 747'si kadın, toplam 3 bin 364 sivil öldürüldü.

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