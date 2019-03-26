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Dünya

Suriye Türkmenlerinden ABD'nin Golan kararına tepki

Suriye Türkmen Meclisi'nden "Suriye’deki kadim Türkmen yurtlarından biri olan Golan Tepeleri 52 yıldır İsrail işgali altındadır. Bugün de bu topraklar uluslararası hukuka aykırı şekilde gasbedilmeye çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Adham Kako   | 26.03.2019
Suriye Türkmenlerinden ABD'nin Golan kararına tepki

Ankara

Suriye Türkmen Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösterdi.

Suriye Türkmen Meclisinin yazılı açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalaması uluslararası hukuka aykırıdır, dolayısıyla gayrimeşrudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye’deki kadim Türkmen yurtlarından biri olan Golan Tepeleri 52 yıldır İsrail işgali altındadır. Bugün de bu topraklar uluslararası hukuka aykırı şekilde gasbedilmeye çalışılmaktadır. Asla unutulmamalıdır ki 'yaptım, oldu' tarzındaki dayatmalar, yalnızca ve yalnızca bölgedeki var olan çatışmaları daha da körükleyecektir."

Açıklamada, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk dünyası ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu karara karşı durmaya davet edildi.

Açıklamada ayrıca "Golan Türkmenlerinin temsilcisi olarak bizler, Suriye Türkmen Meclisi, bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız." ifadesine yer verdi.

"İsrailliler barış içinde yaşamak istiyorsa işgal ettikleri topraklardan çekilmeleri şarttır"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Golan üzerinde İsrail'in otoritesini tanıma kararını kınıyoruz. Bu kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır. İsrailliler barış içinde yaşamak istiyorsa işgal ettikleri topraklardan çekilmeleri şarttır. Başka bir alternatifi yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı. 

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