Suriye sınırına askeri sevkiyat

Obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy Şanlıurfa'ya geldi.

anasayfa > dünya 01.01.2019

Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Konvoyun bir bölümü ise Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin-Şırnak güzergahına ilerledi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Muhabir: Rauf Maltaş

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