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Dünya

Suriye ordusunun, İdlib'e saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda, bir çocuk yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Suriye ordusunun, İdlib'e saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: İzzettin Kasım/AA

İdlib

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezinde bir çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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