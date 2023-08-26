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Dünya

Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneyindeki Kensafra köyüne düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı Fotoğraf: Hatib İdlibi/AA

İdlib

İdlib'in güneyinde Bisekle köyünde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Kensafra köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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