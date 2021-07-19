Euro
10.12
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,808.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplandı
logo
Dünya

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Suriye Milli Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi.

Ömer Koparan   | 19.07.2021
Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Bab

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik huzur operasyonunda 40 kişiyi yakaladı.

Milli ordu içerisinde yer alan kolordular ve yerel askeri polislerin kontrolünde yapılan huzur operasyonunda gözaltına alınan kişilerin, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Tayvan'da hükümet yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Türkiye'de Delta varyantı yaygın olarak görülmeye başladı

Benzer haberler

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Türk Kızılay Kurban Bayramı’nda Suriye’de çoğunluğu çocuk 100 bin kişiye bayramlık kıyafet dağıtacak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı

İdlib'de yerlerinden edilen siviller yoksulluk ve pahalılığın gölgesinde Kurban Bayramı'na giriyor

İdlib'de yerlerinden edilen siviller yoksulluk ve pahalılığın gölgesinde Kurban Bayramı'na giriyor
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı
Dışişleri Bakanlığından BM'ye hassasiyet çağrısı

Dışişleri Bakanlığından BM'ye hassasiyet çağrısı