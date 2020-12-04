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Dünya

Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 04.12.2020
Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

Ankara

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerinin "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası"nın açılışı için tören düzenlendi. Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygıduruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

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