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Dünya

Suriye Milli Ordusu Afrin'de tatbikat yaptı

Suriye Milli Ordusu (SMO), yaklaşık 1000 civarında mensubunun katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 22.11.2022
Suriye Milli Ordusu Afrin'de tatbikat yaptı Fotoğraf: Mustafa Bathiş / AA

Afrin

Tatbikat, SMO bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi.

Havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.​​​​​​​

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