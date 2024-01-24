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Dünya

Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinde terörle mücadele gündemi öne çıktı

Kazakistan’da gerçekleştirilen Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinin ilk gününde Suriye'nin çevresindeki gelişen olayların yanı sıra terörle mücadele konusu ana gündem maddesi olarak öne çıktı.

Meiramgul Kussainova  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinde terörle mücadele gündemi öne çıktı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Kazakistan

Suriye krizine çözüm amaçlı 2017'de Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde oluşturulan ve söz konusu tarihten bu yana gerçekleştirilen Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21'incisi düzenleniyor.

Astana'daki bir otelde sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yanı sıra Şam yönetimi ile Suriye muhalefeti yer alıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelerde, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor.

Toplantılara, Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bessem Sabbag, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle katılıyor. Toplantılarda, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak’tan gözlemciler de bulunuyor.

Heyetler arasında ikili toplantıların yapıldığı görüşmelerde ilk gün sona erdi. Görüşmeler kapsamında Türkiye, Rusya ve İran heyetleri üçlü toplantı yaptı.

Heyetlerin gündeminde Suriye çevresindeki gelişen olayların yanı sıra terörle mücadele konusu ana gündem maddesi olarak öne çıktı. Ayrıca Suriye’nin yeniden inşası, tutukluların serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması ve mültecilerin geri dönüşü gibi konular da ele alındı.

Görüşmeler, yarın genel oturumla sona erecek.

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