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Dünya

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ethem Emre Özcan,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 24.10.2020
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı

Ankara

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.

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