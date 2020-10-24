Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ankara
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.