Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,556.00
BTC/USDT
26,836.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi

Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na yine saldırı düzenlendi.

Ömer Koparan  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi

Halep

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.

İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 kapılarını açtı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
PKK'lı teröristlerce tahrip edilen Mar Patyun Keldani Kilisesi düzenlenen ayinle açıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi

Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi

BM, İdlib'de geçen haftaki çatışmalarda 15'i çocuk 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

Biden, Suriye kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı

"Suriye ordusu ve Rusya, İdlib ve Halep'e saldırılarında 79 bin sivili göçe zorladı"

"Suriye ordusu ve Rusya, İdlib ve Halep'e saldırılarında 79 bin sivili göçe zorladı"
Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı

Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı
Suriye ordusu ve Rusya'nın son 5 günde İdlib'e saldırılarında 42 sivil öldü

Suriye ordusu ve Rusya'nın son 5 günde İdlib'e saldırılarında 42 sivil öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet