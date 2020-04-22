Sudan'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye’ye dönmek isteyen 363 Türk vatandaşı, Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor.
Hartum
Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye’ye dönmek isteyen 363 Türk vatandaşı, Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Sudan'a THY'ye ait iki uçak gönderdi.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah ve öğlen iki uçuşla 363 vatandaşımızı Türkiye'ye gönderdik. Bir ay kadar önce de Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerimizin tamamını yolcu ettik. Salgın başladıktan sonra THY ile toplam 415 vatandaşımız Türkiye'ye götürüldü. Ayrıca Sudan’a ait özel bir hava yolu şirketi ile giden 152 vatandaşımızı da kattığımızda toplamda 567 vatandaşımız yurda döndü." dedi.
Neziroğlu, devletlerin büyüklüğünün böyle zamanlarda belli olduğunu ifade ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde olduk. Birçok ülke Sudan’da kalan vatandaşlarının tahliyesi için bizden yardım istedi." diye konuştu.
Başta Büyükelçilik personeli olmak üzere tüm resmi kurumlarla Sudan'da olduklarını belirten Neziroğlu, şunları söyledi:
"Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız telefon numaraları ile bize her zaman ulaşabilirler. Panik olmalarını gerektirecek bir durum yok. Ancak vatandaşlarımız hijyene, sosyal mesafeye ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya azami dikkat göstersinler. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve bu büyüklüğünü şu günlerde bütün dünya gördü. Bu süreci birlikte atlatacağız ve süreçten daha güçlü çıkacağız."
Yolculardan Ceylin Akman, "Bayramı Türkiye’de geçireceğim için çok mutluyum. Türkiye’dekilere selam yolluyorum. Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
İş adamı Osman Atilla, "Devletimize, yetkililerimize teşekkür ediyorum. Sudan’da zor şartlar altında uçak gönderip bizleri aldırmaları gerçekten bizi duygulandırdı. Var olsun devletimiz, Allah eksikliğini vermesin. Ramazanı ailemizle geçireceğimiz için gerçekten heyecanlıyız." diye konuştu.
Turizimci Muhammed Emin Bulut, "Koronavirüsün etkileri nedeniyle Sudan’da ciddi tedbirler alındı. Buradaki Türk vatandaşları olarak, Türkiye’ye dönmek istediğimizi, Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımıza ilettik, sağ olsunlar kısa zamanda iki sefer ayarlandı. Bize bu imkanı tanıyan tüm yetkililere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
İş için geldiği Sudan’da koronavirüs nedeniyle birkaç aydır mahsur kaldığını belirten Mustafa Aydemir de "Devletimizden, elçiliğimizden, en küçüğünden en büyüğüne Cumhurbaşkanımıza kadar bizi mahsur kalmaktan kurtaran herkese çok teşekkür ediyoruz. Devletimize güveniyorum, yurtlarda da evimizden farksız şekilde bize bakacağına inanıyorum." diye konuştu.
Vatandaşlar, TSİ 11.00 ve 14.20'de Türkiye'ye hareket etti.
Yolcular, sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.