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Dünya

Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı.

Ömer Erdem   | 24.09.2020
Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi

Hartum

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

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