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Dünya

Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ömer Erdem   | 10.03.2022
Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü Fotağraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Komite, Umdurman kenti ile Burri semtinde 2 göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla protestocunun yaralandığını açıkladı.

Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini kaydetti.

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