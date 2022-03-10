Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hartum
Komite, Umdurman kenti ile Burri semtinde 2 göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla protestocunun yaralandığını açıkladı.
Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.