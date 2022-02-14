Sudan'da sivil yönetim için gösteriler sürüyor
Sudan'da iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlendi.
Hartum
Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.
Güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı sloganlar atan eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile başkentin batısında Umdurman kentindeki parlamento binasına yürüyüşüne izin vermedi.
Polis, meclis binasına çıkan ana yolları dikenli tellerle trafiğe kapattı.
Ülkenin orta kesimindeki El Cezira eyaletine bağlı Vad Medeni, doğudaki Port Sudan ve Kesele kentlerinde de sokağa çıkan yüzlerce kişi, askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.
Protestolarda ölü sayısı 80’e yükseldi
Sudan polisi, "tam sivil yönetime geçiş" talebiyle başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen askeri darbe karşıtı göstericileri, gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.
Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum'daki protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bir gösterici hayatını kaybetti.
Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sonucu şu ana kadar 80 kişi yaşamını yitirdi.
Sudanlı yetkililer, başkent Hartum’un merkezinde gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı.
Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.