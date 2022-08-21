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Dünya

Sudan'da seller nedeniyle OHAL ilan edildi

Sudan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Adam Abu-bashal, Ahmed Osama Satti   | 21.08.2022
Sudan'da seller nedeniyle OHAL ilan edildi

Sudan

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Bakanlar Kurulu, ülkedeki sağanakların yol açtığı sel felaketlerinde yaşanan can ve mal kayıpları ile mağdurlara gerekli yardımın sağlanmasını görüşmek üzere toplandı.

Kurul, sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde alarm ve OHAL ilan etti.

İçişleri Bakan Vekili Anan Hamidi, yaptığı açıklamada, sellerde yaşanan kayıpların bu eyaletlerle sınırlı olduğunu belirterek, "Tüm gıda ve insani yardımlarımızı dağıttık, konvoylar gelecek günlerde o eyaletlere gidecek." dedi.

Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman da "Sellerden etkilenenlere yardımı ulaştırmak ve olası zararları önlemek için erken uyarı sistemlerini güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Menagil "afet bölgesi" ilan edildi

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Cezire Eyaleti Valisi İsmail Avadallah el-Akip, Menagil bölgesinde sellerde 3 binden fazla evin yıkıldığını belirtti.

Akip, "Federal hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına, sellerden etkilenenleri barındıracak çadırlar sağlayarak hasarın azaltılmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıyoruz." dedi.

Seller hazirandan bu yana devam ediyor

Sudan ordusu, dün, Cezire eyaletindeki yetkililere yardım etmek için helikopterler, kurtarma botları ve bir dizi ekibin sevk edildiğini duyurmuştu.

Ülkede, hazirandan bu yana sellerde 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100’den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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