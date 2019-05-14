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Dünya

Sudan'da ordu karargahı önündeki göstericilere saldırı

Sudan Doktorlar Komitesi, bazı silahlı grupların ordunun genel karargahı önündeki protestoculara yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğünü 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ömer Erdem   | 14.05.2019
Sudan'da ordu karargahı önündeki göstericilere saldırı

Hartum

Sudan'da bazı silahlı grupların, rejim karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen başkentteki ordunun genel karargahı önündeki protestoculara yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, ordu karargahı önündeki göstericilerin kimlikleri belirlenemeyen silahlı ve sopalı kişilerin saldırısına uğradığını, olayda ilk belirlemelere göre 1 göstericinin öldüğünü, 15 göstericinin de yaralandığını açıkladı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), saldırının arkasında eski rejime bağlı istihbarat birimlerinin ve milis grupların olduğunu iddia etti.

Halkı eylemcilere destek için ordu karargahı önünde toplanmaya ve ülke genelinde barışçıl tepkiler vermeye çağıran ÖDBG, ordudan görevini yerine getirmesi ve protestocuları korumasını istedi.

Öte yandan meydandaki bazı göstericiler, kendilerine saldıranların Hızlı Destek Kuvvetleri unsurları olduğunu ileri sürdü.

Ordu karargahı önündeki protesto gösterileri devam ediyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki, ülkenin en işlek caddelerinden Nil Caddesi protestocular tarafından barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada ise birtakım tarafların meydana girerek, göstericilere ateş açtığı, kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalıştığı ifade edilerek, ÖDBG ile iş birliği ve görüşmelerin süreceği belirtildi.

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