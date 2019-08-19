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Dünya, Sudan

Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu

Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş sürecinde Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi.

Ömer Erdem   | 19.08.2019
Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu

Hartum

Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemen Konsey) için akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ile hukukçular Taha Osman ve Hasan Şeyh İdris'in isimlerini belirlediklerini ifade etti.

                   

Konsey 11 üyeden oluşacak

Devlet Başkanlığı Konseyi, 5’i askeri yönetim, 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek ve tarafların üzerinde uzlaştığı sivil isimle 11 üyeden oluşacak.

ÖDBG yetkilileri, asker ile muhalefetin konseyin onbirinci üyesinin azınlık gruplardan Kıpti Hristiyanlardan seçilmesi konusunda uzlaştığını belirtti.

Askerin de bugün isimleri açıklamasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin atanması, Askeri Konseyin feshi ve yarın Yargıtay Başkanı huzurunda yemin töreni yapılması bekleniyor.

Anayasal Bildiri

AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atıldı.

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye bugün yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

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