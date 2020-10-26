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Dünya

Sudan'da İsrail ile normalleşme protesto edildi

Sudan'da eylemciler, hükümetin İsrail ile normalleşme kararına tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi. 

Ömer Erdem   | 26.10.2020
Sudan'da İsrail ile normalleşme protesto edildi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan'da eylemciler, hükümetin İsrail ile normalleşme kararına tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi. 

"Normalleşmeye karşı Sudanlılar Hareketi"nin çağrısıyla başkentteki Hartum Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan göstericiler, hükümetin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri yeniden başlatma kararını protesto etti.

Eylemciler, "Sudan Kudüs'e ihanet etmeyecek", "Siyonist İsraille barışa hayır", "Lideri Hazreti Muhammed olan ümmet boyun eğmeyecek", "Aksa inancımızdır" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail ile normalleşme karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümete de çağrıda bulundu.

"Normalleşme halka yarar sağlamaz"

Göstericilerden Ala Muhammed Desuki, Sudan halkının ve öğrencilerin İsraille normalleşme kararını reddettiğini dile getirmek için burada toplandıklarını söyledi.

Desuki, "Sudan hükümetinin ekonomik sorunlarını Siyonistlerle el ele vererek çözmesini kabul etmiyoruz. Normalleşmeyi reddetmek için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Öğrenci Muiz Zekeriyya ise "Normalleşme halka yarar sağlamaz. Ekonomik sorunları çözmez. İsraille ilişki kuran komşu devletlere bakın. Sorunlarını çözdüler mi?" ifadelerini kullandı.

Zekeriyya, kararın iptal edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Sudan, İsrail ile normalleşme kararı alan 5. Arap ülkesi oldu

Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan böylece Mısır (1979), Ürdün (1994), ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklayan 5. Arap ülkesi oldu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini, konunun parlamentonun onayına bağlı olduğunu kaydetmişti.

Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.

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