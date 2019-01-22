Sudan'da iktidardan 'toplumu bir araya getirme' girişimi

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, ülkedeki kutuplaşmayı sona erdirmek için "toplumu bir araya getirme" girişimi başlattı.

HARTUM

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu girişimin, ekonomik kriz nedeniyle toplumda meydana gelen kutuplaşma ortamında tüm vatandaşlara hitap ettiği" belirtildi.

Partinin Sosyal Genel Sekreteri Meha Ahmed Abdulal, toplumsal birliğin muhafazası amaçlanan girişimin sloganının, "görüş ayrılıkları taraflar arasındaki dostluğu bozamaz" olduğunu kaydetti.

Abdulal, toplumun önde gelenlerinin, söz konusu girişim çerçevesinde toplumsal dokuya verilmek istenen zararları azaltmaya çalışacağını dile getirdi.

Girişim Komite Başkanı Muhammed Abdulhay, toplumun önde gelenleriyle görüşeceklerini vurguladı.

Toplumsal barış ve ülke birliğinin korunmasıyla işe başlayacaklarını kaydeden Abdulhay, "Farklı kültürleri, siyasi ve toplumsal renkleriyle birlikte yaşama bilincine sahip bir toplum için, ulusal meselelerin çözümünde benimseyeceğimiz yol diyalog olacak." ifadesini kullandı.

Sudan Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Memun Hasan İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, muhalif partiler ile isyancı hareketleri, protesto eylemleriyle ülkenin güvenlik ve istikrarına darbe vurmaya çalışmakla suçlamıştı.

Muhabir: Husameldin Badawi Ahmed Almayl,Gülşen Topçu