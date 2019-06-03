Sudan'da göstericilere müdahaleye dünyadan tepki
ABD, AB, İngiltere ve Almanya, Sudan ordusunun, başkent Hartum’da demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesine tepki gösterdi.
Hartum
ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da göstericilere yönelik müdahaleyi, "hata" şeklinde nitelendirerek, sorumluluğun Askeri Konseye ait olduğunu bildirdi.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahalesi hatadır, buna son verilmedir. Sorumluluk Askeri Konseye aittir." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere
İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordunun göstericilere yönelik müdahalesinden derin endişe duyduğunu belirtti.
Büyükelçi Sıddık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu türden bir saldırıya herhangi bir mazeret gösterilmemeli ve sivillere yönelik saldırı hemen durmalı."
Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından, sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Almanya
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Sudan’daki son gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi.
Burger, Berlin’de, Sudan’nın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin açıklamada bulundu.
"Hartum"daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." diyen Burger, protesto alanına silah kullanılarak müdahale edilmesi sırasında ölenler olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığına işaret etti.
Protesto alanının şiddet kullanılarak boşaltılmasının, yönetimi sivil bir hükümete devretme sürecini tehlikeye sokacağına dikkati çeken Burger, şiddetin haklı çıkarılamayacağını ve hemen sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Burger, Almanya'nın Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını desteklediğini belirterek, taraflara gerilimi azaltma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.
AB'den Sudan'a itidal çağrısı
Avrupa Birliği (AB), Sudan’ın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin, Askeri Konseye halkın gösteri hakkına saygı duyması ve yönetimi "ivedilikle" sivillere devretmesi çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri Konseye sorumlu davranması ve halkın endişelerini dile getirme hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Askeri Konseyin şiddet kullanımını artıran her adımının siyasi sürece zarar vereceğini vurgulayan Kocijancic, "AB'nin önceliği yönetimin hızlı bir şekilde sivillere devredilmesidir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.