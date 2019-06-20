Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.80
BIST 100
94,244.06
Altın
1,358.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Sudan'da askeri konsey muhalefetle müzakereye hazır

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "ÖDBG ile müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak çözümde hiçbir Sudanlı tarafın dışlanmaması gerekiyor." dedi.

Ömer Erdem   | 20.06.2019
Sudan'da askeri konsey muhalefetle müzakereye hazır

Sudan

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını belirterek, bunun yarından daha kısa bir süre içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Başkent Hartum'da, Sağlıkçılar Konseyi temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) herhangi bir dış müdahaleyi ve Sudan halkının bir kısmını dışlayan bir çözümü reddettiğini söyleyen Burhan, "Ülke 3 aydır hükümetsiz ve bu, yabancı istihbaratçılar ve elçiliklerin müdahalesinin önünü açıyor." diye konuştu.

Abdulfettah el-Burhan, "ÖDBG ile müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak çözümde hiçbir Sudanlı tarafın dışlanmaması gerekiyor. Onları yarından daha kısa bir süre içinde müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz. Müzakere sürecini aksatan bazı müdahaleler ve çıkar sağlamak için bir rekabet söz konusu. Konseyin herhangi bir tarafla müzakere için bir şartı bulunmuyor, ancak Sudan'ın karanlığa sürüklenmesine de müsade etmez." dedi.

Bazı diplomatik kaynaklar ise Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatmak için bugün Hartum'a geleceğini aktardı.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ahmed, hem askeri liderler hem de muhalefet temsilcileriyle ayrı ayrı 2'şer kez görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

Uluslarası Ceza Mahkemesi Sudan'dan Beşir'i istiyor

Uluslarası Ceza Mahkemesi Sudan'dan Beşir'i istiyor

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gece boyu gösteriler düzenlendi

Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

AB'den Sudan'da şiddete son verilmesi çağrısı

AB'den Sudan'da şiddete son verilmesi çağrısı
Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Sudan’da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor

Sudan’da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor