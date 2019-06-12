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Dünya, Sudan

Sudan'da asker ve muhalefet müzakerelere yeniden başlayacak

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanacak.

Tufan Aktaş   | 12.06.2019
Sudan'da asker ve muhalefet müzakerelere yeniden başlayacak

Addis Ababa

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde müzakerelere devam edilmesi kararı alındığını söyledi. 

Diğer muhalif parti ve gruplarla da görüşen Dirir, tarafların tansiyonun artırılmasına yönelik açıklamalardan kaçınacağına işaret etti. 

Varılan mutabakata göre, her iki taraf da müzakerelerin durması öncesinde sivil yönetime geçiş konusunda varılan uzlaşı maddelerini koruyacak.

Siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Öte yandan, iyi niyet göstergesi olarak siyasi tutuklular da serbest kalacak.

Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, dün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını duyurmuştu.

Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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