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Dünya

Sudan'da 30 Haziran gösterilerinde 1 kişi öldü

Sudan'da, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin "hedeflerini gerçekleştirmesi ve reformları hızlandırması" talebiyle ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem   | 01.07.2020
Sudan'da 30 Haziran gösterilerinde 1 kişi öldü Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan resmi haber ajansına göre, Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, "Sudan'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde ve yürüyüşlerde Umdurman'da bir kişi vefat etti, başkent ve diğer eyaletlerde yaralananlar oldu." ifadelerini kullandı.

Faysal, 30 Haziran'da halkın ilettiği talepler için ciddi çalışmalar yapılacağını ve yarından itibaren eylem programlarına başlanacağını belirtti.

Gösterilerin barışçıl olmasına rağmen kayıp yaşanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Faysal, sorumluların bulunması ve cezalandırılması için şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

Faysal, halkın taleplerinin karşılanması ve ülkenin aydınlık bir yarına ulaşması için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

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