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Dünya

Sudan, uluslararası toplumun HDK'yi "terör örgütü" olarak tanımasını istedi

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), "vatandaşlara ve diplomatik misyonlara karşı devamlı suç" işlemekle suçlayarak, "terör örgütü" olarak tanınması çağrısında bulundu.

Tufan Aktaş, Ahmed Satti  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Sudan, uluslararası toplumun HDK'yi "terör örgütü" olarak tanımasını istedi Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

İstanbul

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD), devlete, vatandaşlara ve diplomatik misyonlara karşı devam eden ihlaller ve suçlar nedeniyle isyancı milisleri kınama, terör örgütü olarak tanıma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, "isyancı güçlerin" uluslararası hukuku hiçe saydıkları ve ateşkesi ihlal ederek sorumsuz davranışlarını sürdürdükleri vurgulandı.

"Silahlı Kuvvetler ağır kayıplar verdirdi"

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, insani nedenlerle ateşkese bağlı. İsyancı HDK milisleri perşembe sabahı Bahri askeri bölgesi gibi bazı mevkilere sürpriz bir saldırı başlattı. Silahlı Kuvvetler, saldırıya karşılık verdi ve onlara ağır can ve malzeme kayıpları verdirdi." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca HDK'yi diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların karargahlarına hırsızlık ve yağmayla saldırmak, hastaneleri ve sağlık merkezlerini askeri karargah olarak kullanmak, vatandaşları evlerinden çıkarmak, mallarını yağmalamak ve onları canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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