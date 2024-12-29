Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,358.60
BTC/USDT
93,761.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy sayım işlemi devam ediyor.
logo
Dünya

Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) ülkedeki gıda güvenliği durumunu kıtlık olarak tanımlanmasını kabul etmedi.

Ahmed Satti, Gökhan Kavak  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

Sudan

Tarım Bakanı Büşra, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin ile İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, Port Sudan kentinde "Sudan'da Gıda Güvenliği Durumu" hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Büşra, "IPC'nin raporu hakkında çekincelerimiz var. Özellikle komitenin bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri ile ilgili. Kullandıkları rakamlar gerçekçi değil." dedi.

Büşra, komitenin raporunun, Sudan'ın gıda güvenliğine ilişkin endişelerini dikkate almadığına işaret etti.

Raporun ülkedeki 15 eyaletteki verileri kapsadığını, bu eyaletlerin 7'sinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatma altında olduğunu ve 11'inde de savaşın sürdüğünü belirten Büşra, bu eyaletlerde saha ekipleriyle gerçek araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Büşra, Sudan'ın IPC üyeliğinden çekildiğini belirterek "Savaşın, farklı şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Açlık ve kıtlık, (gizli) gündemi olan bazı örgütler tarafından ülkeye müdahale etmek için kullanılıyor." dedi.

Komitenin raporunu kendi gündemlerine fayda sağlamak için kullanmak isteyen taraflar olduğunu vurgulayan Büşra, "Sudan hükümeti, gıda güvenliği durumunu ve kıtlık tehdidini istismar etmeyi ve bunu savaşa tanık olan ülkede bir gerçeklik olarak dayatmayı reddediyor." ifadesini kullandı.

Sudan'ın verimli tarım arazisine ve su kaynaklarına dikkati çeken Büşra, bu sene 16 milyon hektar alana mısır ve darı gibi mahsuller ekildiğini söyledi.

Diğer yandan, toplantıda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Emin, bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamayı okudu.

Açıklamada, "Kullanılan yöntemle ilgili olarak raporun ulaştığı sonuçlar birçok eksiklik barındırıyor ve bu da raporun güvenilirliğini sorguluyor." değerlendirmesi yapıldı.

2022'den bu yana yeni veri toplanamadığı ileri sürülen açıklamada, eksiklikler arasında raporda adı geçen 7 eyaletin HDK'nin kuşatması altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rapor, savaştan etkilenen eyaletlerdeki nüfus hareketlerini dikkate almadı. Ayrıca hükümetin resmi bilgilerini dikkate almadı. Bütün bunlar rapora gölge düşürüyor." ifadeleri kullanıldı.

IPC'nin raporu

IPC'nin 24 Aralık'ta yayınlanan raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde olduğu ve nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.

Kıtlığa neden olarak, kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'daki asayiş uygulamasını denetledi
DMM, PKK/YPG'nin hesaplarından Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımı yalanladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız
"İnsanlık İttifakı" 1 Ocak'taki "Büyük Buluşma" öncesi Gazze için farkındalık çalışması başlattı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı

Benzer haberler

Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

BAE, Türkiye'nin Sudan'daki krizi çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Sudan'a karşı cömert duruş sergiledi"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'daki Türk kurumlarının varlığının önemini vurguladı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'daki Türk kurumlarının varlığının önemini vurguladı
MSF: Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde yetersiz beslenme kaynaklı ölüm riski herkesi tehdit ediyor

MSF: Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde yetersiz beslenme kaynaklı ölüm riski herkesi tehdit ediyor
BM Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, Sudan'da yaşanan kıtlığa dikkati çekti

BM Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, Sudan'da yaşanan kıtlığa dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet