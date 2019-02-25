Sudan TMV Okulları’nda mezuniyet heyecanı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum Okulları ikinci mezunlarını verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Sudan Eğitim Bakanlığı ve TMV Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra bazı resmi kurumların ve STK'ların temsilcileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Sudan okullarımız kalitesiyle örnek teşkil edecek durumda. Hedefimiz her gün daha ileriye gitmek ve en iyi okul olmaktır. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Neziroğlu, bu sene Hartum ve Niyala'daki TMV okullarından daha fazla öğrenciyi burslu olarak Türkiye'ye göndermek istediklerini belirtti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç Dr. Cihad Demirli de "Tam kapasiteyle eğitim veriyoruz. Nasip olursa gelecek eğitim sezonuna üçüncü okulumuzu açacağımızın müjdesini vereyim. Sudan'ı çok önemsiyoruz. TMV, dünya genelinde 300'e yakın okulu, 2 üniversitesi ve 30'u aşkın yurduyla faaliyet gösteriyor. Sudan, bizim ilklerimizden ve en başarılı modellerimizden." diye konuştu.

TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin de okulun Sudan'da yakaladığı başarıya dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler Arapça, Türkçe şiir, şarkı ve ilahiler seslendirdi.

Etkinlik, anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde 310 öğrenciye mezuniyet belgeleri ve hediye verilmesinin ardından sona erdi.





