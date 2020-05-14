Euro
7.53
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un görevinden alındığı bildirildi.

Ömer Erdem   | 14.05.2020
Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı

Hartum

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk, bazı Konsey ve hükümet üyelerinin, oy birliğiyle Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un görevden alınmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada görevden alma kararının gerekçesine yer verilmedi.

Hükümet ve ÖDBG, Egemenlik Konseyinin açıklamasını reddetti

Hükümetten yapılan açıklamada ise Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varılmadığı ve tavsiye kararında bulunulmadığı belirtilerek, Egemenlik Konseyinin açıklaması reddedildi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı açıklamada, Konsey, hükümet ve hükümetin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonundan üyelerin katıldığı toplantıda bazı üyelerin Sağlık Bakanı'nın görevinden alınması fikrini ortaya attıklarını ancak kendilerinin toplantının bu konunun görüşüleceği yer olmadığı şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Salih, "Bakanlar Kurulu ve Başbakanı temsilen diyorum ki Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir taraf ile ne bir anlaşma ne de bir tavsiye söz konusudur." ifadelerini kullandı.

ÖDBG'den yapılan açıklamada da bakanın görevden alınmasıyla ilgili bir taleplerinin olmadığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye 'yardım teşekkürü'
Sudan’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90'a çıktı
Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine okulları açın çağrısı
Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak

Benzer haberler

Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı

Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı

Sudan’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90'a çıktı

Arap İnsan Hakları Örgütü: Sudan'ın Mısırlı muhalifleri Sisi rejimine iadesi uluslararası hukukun ihlali

Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan’da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı koronavirüse yakalandı

Sudan’da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı koronavirüse yakalandı